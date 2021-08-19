Bakan Soylu sosyal medya hesabından duyurdu: 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu: Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Çatak ilçesi Karataş Çukurları bölgesinde, İl J.K.lığına bağlı, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri desteğinde, icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün yürütülen Eren Operasyonları kapsamında, etkisiz hale getirilen bölücü örgüt mensubu sayısı, Tunceli’de 1, Hakkari’de 8, Van’da 3 olmak üzere 12’ye yükselmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." denildi.

Bakan Soylu, "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum…" diye duyurdu