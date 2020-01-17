  • BIST 121.071
  • Altın 294,705
  • Dolar 5,8755
  • Euro 6,5274
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

Bakan Soylu talimatı verdi: Hepsi yıkılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, 81 ilde 'uyuşturucu ile mücadele toplantısı' düzenlendi. Toplantılarda, illerde metruk binaların tespit edilerek ıslah edilmesi ve yıkılması için çalışma yapılması kararlaştırıldı.
Bakan Soylu talimatı verdi: Hepsi yıkılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; uyuşturucu arzının engellenmesine ve uyuşturucu kullananların rehabilitasyonuna yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşların işbirliği ile bağımlılığın yaygınlaşmasını önlemek için yapılan çalışmaların devamı önem arz ediyor.

Bu kapsamda ülke genelinde eş zamanlı olarak dün Valiler başkanlığında, il protokolünün katılımıyla 'uyuşturucu ile mücadele toplantısı' düzenlendi. İl genelindeki uyuşturucu arzının engellenmesine ilişkin yapılan çalışmalar ve gelinen nokta ile değinilen konulara ilişkin verilerin bir önceki yıl ile kıyaslandığı toplantılarda alınan, alınacak tedbirlerin gözden geçirilerek 2020 yılında yürütülecek çalışmalar planlandı.

Metruk binalar ya yıkılacak ya da ıslah edilecek

 

Toplantılarda, metruk bina tespiti, yıkımı ve ıslahına yönelik çalışmalar gözden geçirilerek yürütülen iş ve işlemler değerlendirildi. Uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan park ve rekreasyon alanlarına güvenlik kamera sistemlerinin kurulması ile cadde, sokak, park ve rekreasyon alanlarının yeterince aydınlatılmasına yönelik çalışmalar gözden geçirildi.

Öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurularak Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegrasyonunun sağlanması, entegrasyonu sağlanamayan okullarda ise güvenlik kameraları kurulmasına ilişkin son durum ele alındı.

STK'lar ile işbirliği ele alındı

Okul ve çevrelerinde güvenliğin artırılması amacıyla okul irtibat görevlilerinin etkin çalışmasına yönelik planlamalar yapıldı. Özellikle okul ve çevrelerinde illegal yollardan sigara satışı (tek dal) yapma ihtimali bulunan ve öğrencilerin de uğrak yeri olması muhtemel görülen kafe, oyun salonu, internet kafe gibi yerlerin denetlenmesine yönelik çalışmalar planlandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yeşilay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ele alındı. Gençleri etkilemesi muhtemel uyuşturucu maddeler hakkında okul yöneticileri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ile ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gözden geçirildi. Benzer toplantı önümüzdeki hafta kaymakamlar başkanlığında düzenlenecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehitlerimizi uğurluyoruz17 Ocak 2020 Cuma 12:49
  • Bakan açıkladı: Kanal İstanbul ÇED raporu onaylandı17 Ocak 2020 Cuma 12:41
  • Kara saldırısı başlattılar: Türkiye sınır hattına göç…17 Ocak 2020 Cuma 12:30
  • HDP önündeki eylemde 137'nci gün17 Ocak 2020 Cuma 12:24
  • Bild: Merkel, Libya konferansı konusunda Erdoğan'a boyun eğdi17 Ocak 2020 Cuma 12:19
  • Şehidimizin kanı yerde kalmadı: Hepsi öldürüldü17 Ocak 2020 Cuma 12:00
  • e-Devlet'te kullanıcı sayısı 45 milyonu aştı17 Ocak 2020 Cuma 09:55
  • Samsun'da plastik fabrikasında yangın17 Ocak 2020 Cuma 09:54
  • Mısır gözaltına almıştı: Türkiye'ye getirildi17 Ocak 2020 Cuma 09:46
  • İran, 80 ABD'li asker öldürüldü demişti: ABD'den ilk kez açıklama geldi17 Ocak 2020 Cuma 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti