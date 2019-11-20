Bakan Soylu: Tarihin en güçlü noktasındayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye, terörle mücadelesinde tarihinin en güçlü noktasına gelmiştir” dedi.

Bakan Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın bütçesinde konuşuyor.

Soylu özetle şunları kaydetti:

Türkiye, terörle mücadelesinde tarihinin en güçlü noktasına gelmiştir. Başkaları gibi kaynakları sömürmeye değil , Afrin, Cerablus, Azez, Mare, Tel Abyad, Rasulayn'da hayatı hızla normalleştirmeye çabalamıştır. Türkiye bugün terörle mücadele politikasını ve bölgesinde atacağı adımları telkinlerle değil, kararlarıyla belirlemektedir. Muhataplarına mühlet veren, sadece sahada değil masada da belirleyici olan ve hiçbir masadan eli boş kalkmayan bir ülkedir.