Bakan Soylu toplam bekçi sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı çarşı ve mahalle bekçileri mezuniyet töreninde, göreve yeni başlayacaklarla birlikte toplam bekçi sayısının 28 bin 773 olacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisinde düzenlenen çarşı ve mahalle bekçileri mezuniyet törenine katıldı.

Süleyman Soylu, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de güvenlikle ilgili kamu görevi yapan herkesin yeni bir anlayışın, yeni bir dönemin, bir anlamda tarihi bir değişimin içinde yer aldığını söyledi.

SÜLEYMAN SOYLU, GÖREVE BAŞLAYACAK BEKÇİLERİ UYARDI

Bekçilerle sokakların daha güvenli hale geldiğini söyleyen Bakan Soylu, "Çarşı ve mahalle bekçiliği, sadece gece sokaklarda gezip düdük öttürmekten ibaret basit bir iş değildir" diyerek göreve başlayacaklara uyarılarda bulundu.

"TOPLAM BEKÇİ SAYIMIZ 28 BİN 773 OLACAK"

Süleyman Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Önleyici asayiş hizmetlerinde 15 Temmuz 2016 sonrasındaki en belirgin adımımız, hiç şüphesiz çarşı ve mahalle bekçileri noktasında olmuştur. Bugün mezun olacak 7 bin 669 arkadaşımızla birlikte toplam bekçi sayımız 28 bin 773 olacak. Biz, asayiş konusunda bir uzmanlaşmanın da gerekliliğine inanıyoruz.

"TÜRKİYE, BEKÇİLİK ADIMINDAN CİDDİ BİR VERİM ALMIŞTIR"

Çarşı ve mahalle bekçiliği, sadece gece sokaklarda gezip düdük öttürmekten ibaret basit bir iş değildir. Tehlikenin nereden gelebileceğini sezmek, olaylara kanunlar çerçevesinde ve etkin şekilde müdahale edebilmek, anlık ve sağlıklı kararlar verebilmek, bölgesini tanımak ve risk analizini buna göre yapmak bu işin başarısını arttıran unsurlardır. Türkiye, bu adımdan ciddi bir verim almıştır. Çok net bir göstergemiz var. Çarşı ve mahalle bekçilerimizin sahada görev yapmaya başladığı 2017 yılında ülkemizde günlük evden hırsızlık ortalaması 282’ydi. Bugün itibarıyla bu ortalama 148’dir. Allah nasip ederse 2021 yılının sonunda biz 100'e çekmiş olalım.

Böylece Avrupa ve dünyada bu noktada tek olalım. Hatta bir de uluslararası kıyaslama yapalım. 100 bin kişi başına düşen evden hırsızlık rakamında 2018 yılında Almanya 393, İtalya 316 ve İngiltere rakamı 715’tir. Türkiye’de ise bu rakam 2018 yılı için 94, 2019 yılı için 80’dir."

"BEKÇİLERİMİZ TOPLAM 5 BİN 630 HIRSIZLIK OLAYINA MÜDAHALE ETTİ"

Büyükşehirlere ilişkin rakamları paylaşan Soylu, "Büyükşehirlerimiz bazında da günlük evden hırsızlık ortalaması 2017-2020 arasında İstanbul’da 78’den 33’e, Ankara’da 34’ten 3’e, İzmir’de ise 21’den 6’ya gerilemiştir. Çarşı ve mahalle bekçilerimiz 1 Eylül 2018-31 Ağustos 2020 arasında toplam 5 bin 630 hırsızlık olayına müdahale etmiş, bin 294 kayıp çocuğun bulunup ailesine teslim edilmesini sağlamış, 18 yaşın üstündeki 4 bin 165 şahsın bulunmasını ve aranma kaydı olan 88 bin 746 şahıs hakkında da işlem yapılmasını temin etmişlerdir. Bunun haricinde el bombasından uzun namlulu silaha kadar pek çok suç aletinin yakalanmasına, ciddi miktarda da uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinde de yine bu arkadaşlarımız rol almışlardır" şeklinde konuştu.