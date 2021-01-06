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Bakan Soylu: Türk Polisi, Boğaziçi Üniversitesi'nde doğru yapmıştır

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin, "Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara izin vermeyen Türk polisi, doğru yapmıştır" dedi.
Bakan Soylu: Türk Polisi, Boğaziçi Üniversitesi'nde doğru yapmıştır

gereğini yerine getirmiştir. 12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum: Demokrasi hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır. İşi gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız. Ancak milletimize sorumluluğumuz ve yapılacak işimiz var. Devlet olarak, aziz milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile kamu düzeni ve güvenini, huzurumuzu, bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, üniversite kapsının ilk kırılma anından sonra plastik malzeme ile alınan önlemin videosunu da paylaştı.

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