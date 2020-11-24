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Bakan Soylu: Türkiye, AK Parti hükümetleriyle birlikte kadına şiddet konusunda samimi bir gayret ortaya koymuştur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Kadına şiddet) Türkiye, AK Parti hükümetleriyle birlikte bu meselede samimi bir gayret ortaya koymuştur." dedi.
Bakan Soylu: Türkiye, AK Parti hükümetleriyle birlikte kadına şiddet konusunda samimi bir gayret ortaya koymuştur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mülki İdare Amirleri Eğitim Semineri” programına katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, burada yaptığı konuşmada, kadına şiddet konusuna değinerek şunları kaydetti:

"Türkiye, AK Parti hükümetleriyle birlikte bu meselede samimi bir gayret ortaya koymuştur. Bunun en önemli ve kilit adımı da 2012 yılında kabul edilen 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'dur. Türkiye'de daha önce örneği olmayan önemli bir adımdır, bana göre de aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede milattır."

"Şiddet mağduru bir kadın sizin yanınızdan asla tedbir alınmamış şekilde çıkmasın"
Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Kadınlara koruyucu tedbir kararı) Gerek kolluk birimlerimiz, gerek mülki idare amirlerimiz böyle bir mesele geldiğinde lütfen tedbir kararı vermekten çekinmesinler ve gecikmesinler. Çünkü sonrasında 'eyvah' yetmez. Hatta 'bu kararları verirken gecikmeyin' demek bile belki doğru değil, 'acele edin'. Öyle hassas davranın ki şiddet mağduru bir kadın, sizin yanınızdan asla tedbir alınmamış şekilde çıkmasın. 'Gittim ama bir şey yapmadılar' demesin."

Süleyman Soylu, şiddeti uygulayan şüpheliye dönük alınan önleyici tedbir kararlarında, geçen yılın 10 ayına göre yüzde 70 artış yaşandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu, "(Kadın cinayetleri) Bu meselede bizim ilkelerimiz basit ve nettir, 1 sayısı büyük bir sayıdır. Hedef rakamımız sıfırdır. Bu milletin her ferdi, hele hele kadınları, böyle bir muameleyle karşı karşıya bırakılamaz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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