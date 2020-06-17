Bakan Soylu: Türkiye içerisindeki son terörist rakamı 438'dir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye içerisindeki son terörist rakamı 438'dir. İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına, 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz...
Ayrıntılar geliyor...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye içerisindeki son terörist rakamı 438'dir. İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına, 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz...
Ayrıntılar geliyor...
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