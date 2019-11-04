Bakan Soylu: Ülkelerine göndereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Elimizde bulunanları ülkesine göndereceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, geçtiğimiz ay düzenlenen terör operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Çataklı şunları söyledi:

Ekim ayında yapılan operasyonlarda aralarında kırmızı kategoride 3, turuncu kategoride 3, gri kategoride 11 sözde üst düzey teröristin bulunduğu 175 terörist etkisiz hale getirildi.