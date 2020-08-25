  • BIST 1.108
  • Altın 458,158
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6931
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

Bakan Soylu ve Kurum'dan selde eşi kaybolan Zeynep Akar'a ziyaret

Giresun'da selde eşi kaybolan ve evi hasar gören Zeynep Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kiralanan ve eşyaları alınan eve taşındı.
Bakan Soylu ve Kurum'dan selde eşi kaybolan Zeynep Akar'a ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeynep Akar'ı, Dereli ilçe merkezindeki evinde ziyaret etti.

Akar, Soylu ve Kurum'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Tek dileğim, şu beyimi de bulsak." dedi.

Eşi Kemal Akar'ın çok iyi bir insan olduğunu, 36 yıllık evliliklerinde bir kötü sözünü duymadığını anlatan Akar, "Bulunsa mezarı olur en azından. Bayramda mezarına gideriz, Kur'an okuruz. Bulamazsak ne yaparız?" diye konuştu.

Soylu, Akar ve çocuklarına tekrar 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, yaşadıkları durumun çok zor olduğunu bildiklerini söyledi.

Aileden biraz daha sabretmeleri ricasında bulunan Soylu, "Herkes şu anda onun için çalışıyor. Dün seninle konuştuk hem de birkaç kez konuştuk. Bütün her yerde kayıplarımızın tamamı aranıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, ekiplerin derelerde adım adım arama yaptığının altını çizerek, "Ekipleri iki katına, üç katına çıkarttık, inşallah sonuç alacağız. Tabii suyun debisi çok yüksek ama arkadaşlar bu işin uzmanı, çok sonuç almış arkadaşlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Murat Kurum da Zeynep Akar ve çocuklarına tekrar 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Bakan Kurum, her zaman ailenin yanında olduklarını vurguladı.

Öte yandan, Bakan Soylu ve Kurum ilçe merkezindeki çalışmaları da inceledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Didim, Kuşadası ve Bodrum açıklarında 51 sığınmacı kurtarıldı25 Ağustos 2020 Salı 09:10
  • Bakan Soylu ve Kurum'dan selde eşi kaybolan Zeynep Akar'a ziyaret25 Ağustos 2020 Salı 09:09
  • Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı25 Ağustos 2020 Salı 09:04
  • ABD’de Mike Pence yeniden başkan yardımcısı adayı oldu24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:20
  • Karşı şeride geçen TIR, otomobile çarptı: 1 ölü24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:01
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, il müftüleri istişare toplantısında konuştu24 Ağustos 2020 Pazartesi 21:37
  • Gebze'de plastik fabrikasında korkutan yangın24 Ağustos 2020 Pazartesi 21:35
  • Manavgat'taki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:41
  • Bodrum'da deniz dibindeki kaçak bloklar vinçle kaldırıldı24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu: GERİ ADIM YOK24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti