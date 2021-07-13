Bakan Soylu 'yeni hediyemiz' deyip duyurdu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'ndan sonra nüfus işlemleriyle ilgili yeni bir uygulamanın hayata geçeceğini duyurdu. Bakan Soylu, 'tek tıkla soyağacı' uygulamasının başlatılacağını açıkladı.

Twitter hesabından son dakika gelişmesini duyuran Bakan Soylu, ''Nüfus'ta yeni bir işleme, bayramdan sonra inşallah başlıyoruz. Tek tıkla soyağacı... Kütüphanenize yeni hediyemiz...'' ifadelerine yer verdi.

Nüfus'ta yeni bir işleme, bayramdan sonra inşallah başlıyoruz.

E-DEVLET'TEN SOYAĞACI SORGULAMA HİZMETİ DE YOĞUN İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Bir süre önce E-devlet üzerinden alt üst soyağacı sorgulama sistemi hizmete girmişti. Akrabalık bağlarının nerelere kadar gittiği tek tıkla görüntülenmişti. En fazla 1800'lü yılların başına kadar bilgi veren E-devlet soyağacı sorgulama hizmeti büyük ilgi görmüştü.