  • BIST 1.150
  • Altın 483,643
  • Dolar 7,9255
  • Euro 9,3144
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 23 °C
»

Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret etti, çeşitli incelemelerde bulundu.
Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu

Akşam saatlerinde Şırnak’tan Yüksekova'ya geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cengiz Topel Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin de eşlik etti. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na gelen Bakan ve beraberindekiler Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı ve Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tüm General Muammer Alper tarafından karşılandı.

Çarşı merkezindeki esnafları gezen Bakan Soylu, Yüksekova ilçesinde devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump başkanlık seçimi kampanyasından tartışmanın ertelenmesine yeşil ışık08 Ekim 2020 Perşembe 20:55
  • Otomobil refüje çarptı, Bursa-Ankara yolu 1 saat ulaşıma kapandı08 Ekim 2020 Perşembe 19:57
  • Canlı yayında kayınpederini öldürdüğünü itiraf edince tekrar tutuklandı08 Ekim 2020 Perşembe 19:56
  • Bursa'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi08 Ekim 2020 Perşembe 19:55
  • Samsun'da pitbull saldırısına uğrayan Tuğba'ya, 60 dikiş atıldı08 Ekim 2020 Perşembe 18:39
  • Konya ‘şifa merkezi’ oluyor08 Ekim 2020 Perşembe 18:32
  • Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü08 Ekim 2020 Perşembe 18:27
  • ABD Başkan Yardımcısı Pence’in koronavirüs testi negatif çıktı08 Ekim 2020 Perşembe 18:24
  • Bakan Kurum: İstanbul'da seferberlik başlattık08 Ekim 2020 Perşembe 17:11
  • MSB: 6 deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı08 Ekim 2020 Perşembe 16:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti