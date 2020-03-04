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Bakan Soylu, Yunanistan'ın yeni iltica başvurusu almama kararını eleştirdi

İçişleri Bakanı Soylu, "Yunanistan, bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, Yunanistan'ın yeni iltica başvurusu almama kararını eleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurduğunu belirterek, "Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Soylu, Yunanistan'ın iltica başvurularına ilişkin aldığı kararı eleştirdi. 

Bakan Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yunanistan, bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur."

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