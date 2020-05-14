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Bakan Soylu: Yurt içinde 5 terörist daha azaldı

İçişleri Bakanı Soylu, "Bugünkü operasyonlarda yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan 5 terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu: Yurt içinde 5 terörist daha azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında yurt içinde 5 teröristin daha azaldığını belirterek, "Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..." ifadesini kullandı. 

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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iç güvenlik operasyonlarına yönelik şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanlar devam ediyor... Bugün Lice'de biri turuncu listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3... Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..."

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