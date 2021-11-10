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Bakan Soylu'dan '10 Kasım' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Bakan Soylu'dan '10 Kasım' mesajı

Bakan Soylu, yayımladığı mesajında, hedefleri, gayeleri ve köklü bir geçmişleri olan milletlerin, köklü değişim dönemlerinin de olduğunu bildirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yine böylesi bir dönemde, dünyada her milletin kendisine bir 'emperyalist' seçmek zorunda bırakıldığı bir zaman diliminde sorumluluk aldığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Her alanda bağımsız olmayı esas alan, milli menfaatlerden asla taviz vermeyen, baskıya ve esarete karşı boyun eğmeyen anlayışı ile hem Aziz Milletimizin hem de insanlığın geleceğine silinmez bir imza atmıştır. En büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, bugün dünyanın en zorlu coğrafyasında, terör, uyuşturucu, kaçak göç ve daha birçok güvenlik başlığıyla aynı anda ve başarıyla mücadele etmekte, insanlığa ışık olmakta, mazlum yürekleri korumakta, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde takip ettiği 2023, 2053 ve 2071 hedefleriyle sadece kendi milletine değil, tüm insanlığa umut olmaya devam etmektedir. 21'inci yüzyılın Türkiye’si; bir yandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emperyalizme karşı verdiği mücadelenin aynısını bugün de başarıyla verirken, diğer yandan da onun çizdiği yolda yerli ve milli insansız hava araçlarımızla, kendi üretimimiz olan helikopterlerimizle, heyecanını duyduğumuz yerli otomobilimizle, kendi evlatlarımızın her alanda ürettiği yüksek teknolojili sanayi ürünlerimizle ilerlemektedir. Hedeflerimizde ve çizdiği yolda ulaştığımız her durak, dünya tarihinin bu büyük komutanı devlet adamının manevi hatırasına gönderilmiş bir selam ve yerine getirilmiş bir vasiyettir. Bu vesileyle; ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde, Aziz Milletimizin göz bebeği Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve şükranla yâd ediyor, aziz hatırasına saygılarımı sunuyorum."

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