Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3600 ek gösterge beklentisine ilişkin, 'Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz.' dedi.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine 2 gün kalırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan dikkat çeken "3600 ek gösterge" ve "af yasası" açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 Haziran tarihinden önce söz verilen ve milyonlar memuru ilgilendiren "3600 ek gösterge" ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir yasal düzenleme yapılmazken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu ile ilgili "buna ihtiyaç var, hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

"3600 EK GÖSTERGE BİZİM SÖZÜMÜZ"

Çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark olduğunu ve bu farkın yönetilebilir bir fark olmadığını belirten Soylu, "Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. 3600 ek gösterge bizim sözümüz." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda merak edilen "af yasası" ile ilgili de açıklamada daha önce MHP'nin TBMM'ye sunduğu af yasası teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eleştirilirilmişti. Ancak 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi düzenlemelerin yapılacağı belirtilmişti. Adalet Bakanlığı "af yasası" adı altında ceza indirimi teklif yasası çalışması kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer alıyordu.

"YAKIN ZAMANDA CEZA İNDİRİMİ İLE KARŞI KARŞIYA KALINACAK"

23 Haziran İstanbul seçimi öncesi katıldığı bir TV programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "af yasası" olarak bilinen ceza indirimi ile ilgili "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Zannediyorum yakın bir dönem içerisinde böyle bir ceza indirimiyle karşı karşıya kalınacak." dedi.

Soylu, af meselesiyle ilgili olarak Adalet Bakanlığı'yla beraber çalıştıklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı'nın daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Ona ait bir noktaya geldi. Zannediyorum yakın bir dönem içerisinde böyle bir ceza indirimiyle karşı karşıya kalınacak. Biraz çalışıldı. Son 1-2 haftada da tekrar bir değerlendirmeler yapıldı. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda hakikaten dört başı mamur, bizim de içinde olduğumuz bir çalışma gerçekleştiriyor. Patronajı Adalet Bakanlığında. İnanıyorum ki yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır."