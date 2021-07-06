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Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında söylediği sözler sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan teşekkür mesajı geldi.
Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin destek açıklaması için teşekkür etti. 

Twitter'dan açıklama yapan Soylu, "Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn.Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. 

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Soylu'ya şu sözlerle destek vermişti:

"Terörle mücadelede adını altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya yapılan saldırıyı asla ve asla kabul etmediğimizi tarihe not düşürmek istiyoruz. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye? Mert ve milletperver bir devlet adamıdır. Hakkında ne söylenirse söylensin, bizim aldırış etmemiz mümkün değildir."

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