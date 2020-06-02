Bakan Soylu'dan Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
"Bakanımız Süleyman Soylu, dün akşam Ankara Etimesgut'ta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu."
İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
"Bakanımız Süleyman Soylu, dün akşam Ankara Etimesgut'ta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu."
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.