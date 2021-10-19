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Bakan Soylu'dan çok sert "Osman Kavala" açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhtarlar Günü Programı’nda konuşuyor. 10 ülkenin Ankara büyükelçisinin, cezaevinde bulunan Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları ile ilgili olarak sert açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu'dan çok sert "Osman Kavala" açıklaması!

Bakan Soylu, "Hukukun üstünlüğünden bahseden batı Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın" dedi.

Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: 

Bugün muhtarlığın geleceğini konuşmalıyız, 200 senelik bir geçmişi var. Hafızamızda, tarihimizde her anında kendine ait bir yeri var. Birileri ısrarla geriye çevirmek istese de Türkiye önümüzdeki 100 yılı planlıyor. Artık hep birlikte gelecek hayalimiz konuşmalıyız.

Bizim ülkemiz var oldukça muhtarlık sistemi var olacak. Onlar söyledikçe hizmetlerimizin doğru karşılık bulduğunu ben muhtarlarımızdan öğreniyorum. Üzerine düşmemiz gereken birçok meseleyi birlikte başarmaya çalışıyoruz. Muhtarlık kurumu bu topraklar var olduğu sürece devam edecektir.

BÜYÜKELÇİLERE TEPKİ

Dün akşam bir bildiri yayımlandı. 10 tane büyükelçilik bir araya gelmiş. Diyorlar ki ey Türk yargısı Kavala’yı serbest bırak, talimatımızın dışına da çıkma. Türk yargısı bitti demeden bitmez. Türkiye artık dışarıdan parmak salladığınız bir ülke değil. Hukukun üstünlüğünden bahseden batı Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın.

Kavala’ya aktivist denilmiş. Aklı başında hangi aktivist darbe planlar. Bu fotoğrafı herkes kiminle bilsin diye anlatıyorum.

10’unuz değil 100’ünüz bir araya gelse Türkiye’ye zerre toz konduramazsınız. Kimse kusura bakmasın biz özgür bir ülkeyiz. Kimseden talimat almayız.

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