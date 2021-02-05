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Bakan Soylu'dan 'devlet burada' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliği'nin dün Kadıköy İskele Meydanı'nda yasa dışı eylemleri sonucu 65 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamayı 'devlet burada' notu ile paylaştı.
Bakan Soylu'dan 'devlet burada' paylaşımı

Bakan Soylu, Twitter hesabından İstanbul Valiliği'nin yaptığı basın açıklamasını 'devlet burada' notu ile paylaştı. Valilik açıklamasında, dün Kadıköy İskele Meydanı'nda yasa dışı eylem yapan 65 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı, irtibatlı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Gözaltına alınan 58 şüpheliden, 1 şahsın DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 şahsın DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 şahsın farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir" denildi.

Diğer 7 kişinin ise herhangi bir suç kaydının bulunmadığı kaydedili.

Kaynak: Haber Kaynağı
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