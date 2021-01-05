Bakan Soylu'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin için yayımladığı mesajda, "Sana ve bu millete kasteden hainlerle olan mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.