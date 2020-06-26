Bakan Soylu'dan, İdlib Kampanyası'na destek veren Emine Erdoğan'a teşekkür

İçişleri Bakanı Soylu, Sadakataşı Derneği ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği aracılığıyla İdlib Kampanyası'na 57 briket ev yardımıyla destek olan Emine Erdoğan'a şükranlarını sundu.