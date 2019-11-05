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Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması: Gerekirse özür dilerim

İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa'daki konuşması üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu hakkında söylediği sözlerin arkasında olduğunu söyledi.
Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması: Gerekirse özür dilerim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soylu'nun açıklamasından öne çıkanlar şunlar:

TÜRKİYE'Yİ AVRUPA'YA ŞİKAYET EDİP TERÖRE DESTEK ÇIKMAK DOĞRUYSA ÖZÜR DİLERİM

Bizler bu mücadeleyi yapanlar baş koymuş durumdayız. Hep beraber görüyoruz. Avrupa'da bir fırsatını bulup Türkiye'yi şikayet etmek. Türkiye'nin hukuk ihlali yaptığını söylemek. Terörden görevden alınan belediye başkanlarını savunmak doğruysa ben milletim ve İmamoğlu'dan özür dilerim.

Ama Allahınızı severseniz bu millet bizi okuttu, bize İstiklal Marşı okuttu. Bu milletin beraberliğine ahdimizi koyduk. Bu ülkenin birliği için yemin ettik. Bu milleti satmayacağız, vatanı satmayacağız diye yemin ettik. Türkiye'yi şikayet edenler nedeniyle kusurluysam kusurumu kabul ediyorum.

SÖYLEDİĞİMİZ HER SÖZÜN ARKASINDAYIZ

Söylediğimiz her sözün arkadasınyız. Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar, HDP'liler sabah akşam şikayet ederler. Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmek akıl sağlığı işareti midir? Söylediğimiz sözün arkasındayız, bedelini ödemeye de hazırız."

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