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Bakan Soylu'dan patlamaya ilişkin açıklama

Soylu, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Araç seyir halindeyken patladı. Patlayıcı zaman ayarlı olabilir. Etrafta en ufak bir hasar söz konusu değil. Elde edilen birtakım bilgiler var netleşince kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
Bakan Soylu'dan patlamaya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi;

PATLAYICI ZAMAN AYARLI OLABİLİR

"Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Araç seyir halindeyken patladı. Patlayıcı zaman ayarlı olabilir.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Aracın içindeki geçici kimlikle Türkiye'de yaşayan 3 Suriyeli'den 2'si hayatını kaybetti. Biri ağır yaralı. Üçünün de kimlikleri belirlendi."

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