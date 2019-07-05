Bakan Soylu'dan patlamaya ilişkin açıklama

Soylu, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Araç seyir halindeyken patladı. Patlayıcı zaman ayarlı olabilir. Etrafta en ufak bir hasar söz konusu değil. Elde edilen birtakım bilgiler var netleşince kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.