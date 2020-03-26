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Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Gerekirse en yüksek tedbiri alabiliriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de alınan tedbirlerle hayatın yüzde 80'nin durduğunu söyledi. Soylu, "Tedbirler salgının yayılma hızını olumlu etkileri" dedi.
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Gerekirse en yüksek tedbiri alabiliriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de alınan tedbirlerle ilgili katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu'dan satır başlıkları:

Avrupa gıda tedariğinde ve sağlık sisteminde problem yaşıyor. Doğu ve Güneydoğu'da sosyal izolasyonda sıkıntı var.Almak üzere olduğumuz personeller vardı. Şuan 8700 bekçimizin 3500 görev aldı. Güvenlik güçlerimizde esnek çalışma yok, herkes görev başında.

TÜRKİYE'DE HAYATIN YÜZDE 80'İ DURDU

Sosyal izolayonu sağlamaya çalışıyoruz. Birçok tedbir alındı. Üst üste tedbirler alındı. Kendi OHAL'i dediğimiz şey insanların kendi önlemi. Bunu her gün ölçüyoruz. Türkiye'de hayatın yüzde 80'i durdu. Şehirlerdeki toplu taşımanın, hayat akışının yoğunluğunu ölçüyoruz. Şu anda şehirlerarası yolcu otobüslerdeki yolcu oranı yüzde 73 azaldı. Yolculuk seviyesi yüzde 81 azaldı.

TEDBİRLERİ YÜKSELTEREK DEVAM EDİYORUZ

Bir Sağlık sisteminin ayakta kalması, 2. kamu düzeninin devam etmesi, 3. sosyal izolasyonun sağlanması, 4. gıda temininin devam etmesi. Böylece salgına karşı en önemli tedbirleri almış oluruz. Tedbir yükselterek devam ediyoruz. Dünyayı takip ediyoruz. Gıda tedariki temininde dünyada ciddi sorun var. Kamu düzeni açısından üst bir zorluk yaşamadılar ama gıda konusunda güçlük yaşadılar. Biz neden kendi OHAL'inizi ilan edin diyoruz. ABD'deki araştırmaya göre sosyal izolasyon en önemli tedbir. Böylece yüzde 75 başarılı olunabilir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili tam izolasyon her zaman gündemimizde. Şu anki tedbirlerle sosyal izolasyonu tam olarak sağlayamazsa, salgının önüne geçebileceğimizi düşünmezsek, en yüksek tedbiri alabiliriz.

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