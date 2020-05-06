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Bakan Soylu'dan Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ne ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.
Bakan Soylu'dan Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ne ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekilerle Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ne geldi.

Burada yetkililerden merkez hakkında bilgi alan Soylu, bir araya geldiği gönüllülerle sohbet etti.

Özverili çalışmalarından ötürü gönüllülere teşekkür ederek bundan sonraki çalışmalarında da muvaffakiyet dileyen Bakan Soylu, fotoğraf da çektirdi.

Vefa Sosyal Destek Grubundaki motorlu gönüllülerle de bir araya gelen Soylu, kan bağışında bulunmalarını önemsediğini belirtti.

Bakan Soylu, Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi çevresindeki iş yerlerini de gezerek, esnaftan bilgi aldı.

Motorlu gönüllülerden kan bağışı
Bakan Soylu'nun ziyaretinin ardından sosyal destek gruplarında motorlarıyla hizmet veren gönüllüler, Kızılay Güvenpark'taki Türk Kızılay Kan Merkezi'ne geçerek kan bağışı yaptı.
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Türkiye Motosiklet Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Güngör, kan bağışı kampanyası hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grupları bünyesinde gönüllü görev yapan motorcuların Türk Kızılay'ın çağrısı üzerine harekete geçtiğini söyledi.

Güngör, şunları kaydetti:

"Çağrı olunca Türkiye Motosiklet Federasyonu başkanımızın da talimatı ile biz böyle bir çağrıya cevap vermeye karar verdik. 4 milyon motosiklet tutkunu, federasyonumuzun çalışanları, sporcuları, eğitmenleri, dışarıdaki arkadaşlarımızdan tutun tüm milletimize bir çağrıda bulundu. 'Korona kanla bulaşmaz' dedik, 'Kan verelim can verelim' dedik. Onun için şu anda buradayız. 'İlk etapta başkentten başlatalım' dedik. O yüzden de başkentte bugün 60 arkadaşımız motorlarımızla geldik. Bu gönüllü motosiklet tutkunu arkadaşlarımız da ilk kanlarını vererek kampanyayı başlatacağız. Her ildeki motorcu arkadaşlarımız da bulundukları yerdeki Kızılay ile irtibata geçerek bunu 81 ilde yapmayı planlıyoruz"

Kaynak: Haber Kaynağı
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