  • BIST 84.609
  • Altın 251,762
  • Dolar 6,1256
  • Euro 6,8219
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
SON DAKİKA13 gün sonra kayıp AA Muhabirinin cansız bedenine ulaşıldı
»

Bakan Soylu'dan YSK açıklamasına çarpıcı yorum: Bizim söylediğimiz gibi söylemedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından dün yayımlanan gerekçeli kararı değerlendirdi.Soylu, "Birtakım aklı evveller diyorlar ki, YSK kararında çalmayı söylemedi. Tam da söyledi.
Bakan Soylu'dan YSK açıklamasına çarpıcı yorum: Bizim söylediğimiz gibi söylemedi

İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy'de muhtarlarla buluşmasında yaptığı konuşmada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun bir karar verdiğini belirtti.

"Gerekçeli kararında tam da bizim söylediğimiz ve iddia ettiğimiz meselelerin tamamını gerekçeli kararında ortaya koydu" diyen Soylu şöyle devam etti:

"Tartışma şu. YSK'da 7 kişi tekrarlanması konusunda karar verdi. 4 kişi tekrarlanmaması konusunda karar verdi. Herkes işine gelen tarafı öne çıkarmaya çalışıyor. Seçimin tekrarlanmasına karar verenlerin niçin karar verdiklerine bakmak lazım. İtiraz edenler zaten itiraz gerekçeleriyle beraber seçimin tekrarlanmamasını istiyorlardı. Aynen dediğimiz gibi. Sandıklarda mühürsüz çıkan oylar var. Aynı zamanda sandık başkanlarında kamu görevlisi devlet görevlisi olmayanlar var. Aynı zamanda sayım döküm cetvellerinden sandık torbaları içerisinde bulunmayanlar. Tutanak bulunmayanlar. Bütün bunların üzerinden 30 bin 280 oyun bir şekilde sonuca tesir edecek açıdan tespit edilemeyen sonuçlarla oluştuğunun hükmünü bir şekilde değerlendirerek ortaya koydu."

'BİZİM SÖYLEDİĞİMİZ GİBİ SÖYLEMEDİ'

"Seçmen iradesinin sandığa yansımasında problem olabilir ya da olmayabilir" diyen Bakan Soylu, "Olan alanlar var olmayan alanlar var. Ama mesele seçmenin sadığa attığı oyda ve o zarfın içerisine koyduğu pusulada değil. YSK'nın kararı da aynı şekilde bunu göstermiştir. Problem şuradadır. Onun oyunu sandığa atmasında ve zarfın içerisine oyları koymasında bir problem değil. Tam tersi sandıklar açıldıktan sonra oyların sayımı ve dökümünde ortaya konulan yanlışlıklar usulsüzlükler ve hileleri dün YSK'nın gerekçeli kararı ortaya koymuştur. Kanuna aykırı olduğunu ispat ettiği değerlendirdiği bütün sonuçları gerekçeli kararına yansıtmıştır. Birtakım aklı evveller diyorlar ki, YSK kararında çalmayı söylemedi. Tam da söyledi. Hukuk diliyle söyledi. Bizim söylediğimiz gibi söylemedi. 30 Bin 200'ün üzerindeki oyun sayım döküm cetvellerinden tutanağına kadar yok olduğunu bunun da o oyların ve oradaki sonuçları yok hükmüne getireceğini çok net bir şekilde altını çizdi" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahreden ölüm 5 yaşındaki Elif Nur evinin önünde oynarken...23 Mayıs 2019 Perşembe 12:40
  • Akıllara durgunluk veren olay: Bahçe duvarına çarpmıştı...23 Mayıs 2019 Perşembe 12:07
  • Yeni askerlik sistemi kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu23 Mayıs 2019 Perşembe 11:00
  • "İstanbul'u CHP zihniyetine teslim etmeyin"23 Mayıs 2019 Perşembe 10:54
  • Ümit Özat'tan skandal sözler: Orucun telafisi var!23 Mayıs 2019 Perşembe 10:51
  • Cuma Hutbesi 24 Mayıs 2019 yayımlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı 24.05.201923 Mayıs 2019 Perşembe 10:44
  • Ve görevi devraldı: Mesajı verdi23 Mayıs 2019 Perşembe 10:43
  • Trafikte önü kesip öldürmüştü: detaylar ortaya çıktı...23 Mayıs 2019 Perşembe 10:41
  • F-16'lar bomba yağdırdı: PKK'ya büyük darbe23 Mayıs 2019 Perşembe 10:04
  • 27 bin oy almıştı İstanbul seçimlerinde: Yarıştan çekildi23 Mayıs 2019 Perşembe 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti