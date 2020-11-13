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Bakan Soylu’nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vefat eden halası Rukiye Dönmez’in (89) Trabzon'un Of ilçesinde kılınan cenaze namazına katıldı, taziyeleri kabul etti. 
Bakan Soylu’nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası Rukiye Dönmez, dün akşam kronik hastalıklarına bağlı olarak hayatını kaybetti. Dönmez için bugün Trabzon'un Of ilçesi Çarşıbaşı camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Bakan Soylu ile Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Bakan Soylu, yakınları ile birlikte taziyeleri kabul etti.

Rukiye Dönmez'in cenazesi Kirazlık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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