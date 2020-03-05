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Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği Tele1 tv kimin, yayın yönetmeni kim, kurucusu kim?

Edirne’de incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tepki gösterdiği muhabirin görev yaptığı Tele1 tv televizyonu kimin, yayın yönetmeni kim? Tele1'in kurucusu kim?
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği Tele1 tv kimin, yayın yönetmeni kim, kurucusu kim?

Edirne’de incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tepki gösterdiği muhabirin görev yaptığı Tele1 tv televizyonu kimin, yayın yönetmeni kim?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mültecilerin Avrupa’ya geçişinin sürdüğü Edirne’de havadan ve karadan incelemelerde bulundu. 

Bakan Soylu ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını cevapladı. 

Bakan Soylu, bir “gazeteci”nin “Son açıklanan rakamlar 140 bine geldi fakat biz bunu teyit edemedik" diye sorması üzerine, çok sert tepki gösterdi.

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Bakan: siz kimsiniz?

Muhabir: Tele1 televizyonu

Bakan: Kaç muhabiriniz var sizin?

Muhabir: Ben varım

Bakan: Bir tek sensin. Peki bizim sınırımızda kaç karakolumuz, kaç bölüğümüz var?

Muhabir: Vilayete de sorduk, bunu teyit edemedi

Bakan: Vilayet burada teyit edilmiyor mu? Siz kimin tarafındasınız? 

Muhabir: Türkiye'nin

Bakan: Hiç Türkiye'nin tarafında olduğunuz belli değil. 

Muhabir: Yo niye?

Bakan: Çünkü şuan sizin yaptığınız Yunan medyasının ve Avrupa medyasının yalan ve çarpıtmasını burada ifade etmektir. 

139 BİNİ GEÇTİ 

Soylu, Yunun medyası ağzıyla soru soran muhabire, tepkisini sürdürdü. Bakan "'Yunan medyasının oyuncağı olarak burada bulunuyorsunuz" dedi. 

Muhabirin rakamları teyit edemedikleri yönündeki itirazlarını sürdürmesi üzerine Bakan Soylu "O zaman İçişleri Bakanı yalan söylüyor öyle mi?" diye sordu.

Bakan ardından da resmi güncel rakamları paylaşıp, Türkiye’den çıkış yapan mülteci sayısının 139 bine yükseldiğini açıkladı. 

Soylu açıklamasında, yaklaşık 200 kilometrelik sınırda 5-6 kilometre aralıklarla bulunan güvenlik güçlerimizin tuttuğu geçiş kayıtlarından tek tek örnekler de aktardı. 

TELE1 TV KİMİN?

Bakan Soylu’ya sorduğu soruyla tepki çeken muhabirin görev yaptığı televizyon kanalı da merak konu oldu.

Bilmeyenler internette Tele1 tv kimin, yayın yönetmeni kim, Tele1'in kurucusu kim şeklinde sorulara cevap aramaya başladı.

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Tele1 tv AK parti iktidarına muhalif yayın çizgisiyle dikkat çekerken, CHP’ye yakınlığı ile biliniyor.

Tele1’in kurucusu, sahibi ve yayın yönetmeni Merdan Yanardağ.

Tele1 Ocak 2017'de yayın hayatına başladı. 

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