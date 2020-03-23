  • BIST 85.796
  • Altın 315,252
  • Dolar 6,5404
  • Euro 6,9986
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 2 °C
»

Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı

İçişleri Bakanı Soylu, malını halktan saklayıp yurt dışına satma planı yapan fabrikalara el koyabileceklerini söyledi.
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı

Bakan Soylu, maske satan bazı fabrikaların mallarını halktan sakladığını ve yurt dışına satma planları yaptığını söyledi.

12 SAAT SÜRE VERDİ

Stok yapan firmaların tek tek tespit edildiğini anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız" ifadelerini kullandı.

"FABRİKALARA EL KOYMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

Süleyman Soylu, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bazı maske üreticileri maskeleri depolarında tutup bakanlığa satmıyorlar. Bu sabah 08:00'de eş zamanlı baskın yaptık ve bakanlıkla anlaşma yapmaları için onları uyardık. Yarına kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi22 Mart 2020 Pazar 20:25
  • THY 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu22 Mart 2020 Pazar 20:24
  • İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle ilgili resmi açıklamaları takip uyarısı22 Mart 2020 Pazar 17:21
  • Ege'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi22 Mart 2020 Pazar 16:57
  • Sağlık Bakanlığı: Bakan Koca adına açılan sahte hesaplara itibar etmeyin22 Mart 2020 Pazar 15:45
  • THY, yurt dışında sadece 5 noktaya uçacak22 Mart 2020 Pazar 15:29
  • Koronavirüsle mücadele stratejisi farklı 3 ülke22 Mart 2020 Pazar 15:17
  • Bakan Turhan'dan sağlık çalışanlarına 'ücretsiz ulaşım' müjdesi22 Mart 2020 Pazar 15:16
  • Konya'da karantina kurallarına uymayan çifte para cezası22 Mart 2020 Pazar 14:56
  • İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili istisnalar belirlendi22 Mart 2020 Pazar 14:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti