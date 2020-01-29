Bakan Varank: 100 bin liraya kadar faizsiz kredi vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vereceğiz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda canlı bağlantı ile WABCO Sakarya Fren ve Kompresör Fabrikasının temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Varank, bir hususu ilk kez kamuoyuyla paylaşmak istediğini belirterek, "Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi 9 Şubat'ta İstanbul'dan hareketle başlayacak." dedi.

Bu seneki seferi, yeni kurdukları TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda yapacaklarını aktaran Varank, seferde yer ve deniz bilimleri, biyoloji, kimya, uzay ve sosyal bilimler gibi farklı alanlarda 15 proje gerçekleştirecek bilim insanlarının yer alacağını kaydetti.

"Öncü çalışmalar ezberleri de bozuyor"

Bakan Varank, kutup araştırmalarının dünyanın geçmişine olduğu kadar geleceğine de ışık tuttuğunu vurgulayarak, "Bu alanda yapılan öncü çalışmalar; farklı perspektifleri gün yüzüne çıkararak, ezberleri de bozuyor. Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi kapsamında nihai hedefimiz, danışman ülke statüsüne geçerek kıtanın yönetiminde söz sahibi olabilmektir. İşte düzenlediğimiz seferler bu statüyü kazanmak için atılması gereken adımlardan biri. Bu kapsamda ayrıca farklı ülkelerle iş birliği faaliyetleri yürütüyor, nitelikli bilimsel çalışmaları da destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"100 bin liraya kadar faizsiz kredi vereceğiz"

Varank, Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen WABCO Sakarya Fren ve Kompresör Fabrikasının temel atma töreninde, yaklaşık 40 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren şirketin bu yatırım kararının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Elazığ'daki deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyen Varank, yaralı vatandaşların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.

Varank, felaketin ilk anlarından itibaren devlet ve milletin bir olarak bölgedeki vatandaşların yaralarını sarmaya odaklandığını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla KOSGEB'in Acil Destek Kredisini uygulamaya aldık. Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vereceğiz. KOSGEB'e borcu olan firmalarımızın bu sene ödemesi gereken borçlarını yıl sonuna kadar erteliyoruz. Yine KOSGEB Kredi Destek Programı'ndan yararlanıp bankalara borcu olan KOBİ'lerimizin de ödemelerini 1 Ocak 2021'e kadar öteliyoruz." diye konuştu.

Varank, temeli atılan 20 milyon dolarlık bu yatırımın, zamanla 600 kişiye istihdam sağlayacağını ve yılda 100 milyon dolarlık ihracat yapılacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Aslında WABCO'nun Türkiye yolculuğu oldukça ilginç. Şirket yıllar boyunca ülkemizdeki satın alma faaliyetlerine önemli bir kaynak aktardı, yurt içi tedarikçileri güçlendirdi. Ekim 2018'de lojistik merkezini de kurarak, tedarik zincirinin önemli bir aşamasını daha devreye soktu. Şimdi ise üretimini de ülkemize taşıyıp, zincirin tüm halkalarını tamamlamış oluyor. Geçmişte otomotiv yan sanayimizden parça tedarik edip, nihai ürünü dışarıdaki fabrikalarda üreten WABCO, bu yatırımla nihai ürünü de ülkemizde üreterek katma değerin Türkiye'de kalmasını sağlayacak."

Üretim sürecindeki tüm alt komponentlerin de Türkiye'den tedarik edileceğini, fabrikanın ağustos ayında tamamlanacak ilk kısmının fren körüğü, hidrolik fren ve kompresörler için krank mili üreteceğini, inşaatına daha sonra başlanacak ikinci kısımda ise kompresör üretimi yapılacağını anlatan Varank, Türkiye'nin Avrupa Birliğinin otomotivde en büyük tedarikçisi olduğunu söyledi.

"Yapısal reformlar uluslararası platformlarda da karşılığını buluyor"

Bakan Varank, dünya standartlarına uygun ileri teknolojiyle üretim yaptıklarını, iyi yetişmiş bir iş gücü ve sorunsuz işleyen bir lojistik altyapı bulunduğunu dile getirerek, temeli atılan fabrikanın eko-sistemde güçlü bir şekilde yerini alacağını kaydetti.

Bakanlık olarak böyle yatırımların katlanarak çoğalması için var güçleriyle çalıştıklarını, temeli atılan fabrikanın da bölgesel teşviklerden yararlandığını belirten Varank, "Üreten, değer katan ve istihdam oluşturan tüm girişimcilerimizin yanındayız. Sadece 2019 yılında 136 milyar liralık 5 bin 691 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu projeler tamamlandığında 210 binin üzerinde yeni istihdam oluşacak. Uyguladığımız yatırımcı dostu politikalarla, öngörülebilirliği daha da artırıyoruz. Son dönemde uyguladığımız yapısal reformlar, uluslararası platformlarda da karşılığını buluyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 2 senedir üst basamaklara tırmandıklarını, 2018'de 17 sıralık bir sıçramayla 190 ülke arasında 43'üncülüğe yükseldiklerini, 2019'da ise 10 basamak daha yukarı çıkarak 33'üncü sıraya yerleştiklerini vurgulayarak, "Bu sene de benzer bir performansı sergilemek için yol haritamızı belirledik. Yatırımcılara sunduğumuz hizmetlerin hızını ve kalitesini daha da artıracağız." dedi.

"Ekonomiye ilişkin güven göstergeleri yukarı yönlü seyrediyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ekonomiye ilişkin güven göstergelerinin yukarı yönlü seyrettiğine, iç talebin arttığına, finansman maliyetlerinin düştüğüne, 2019'un üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme eğiliminin, bu sene daha güçlü bir şekilde devam edeceğine işaret ederek, yatırımcıların bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye başladığını, yerli ve yabancı pek çok şirketten yatırım talepleri aldıklarını kaydetti.

Varank, 2020'nin kimya, petro-kimya, ulaştırma teknolojileri, entegre madencilik, savunma ve elektronik gibi pek çok kritik alanda dev yatırımların başlayacağı bir yıl olacağını vurgulayarak, "İşte bu sayede de istihdam oluşturan sağlıklı ve yüksek bir büyüme trendini yakalayacağız. Ülkemizi uzun vadeli üretken yatırımlarda küresel bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu amaçla önümüzdeki dönemde teşviklerimizi daha esnek bir yapıda kurgulayacağız. Yani yatırımcılar projelerini hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları destekleri adeta kendileri belirleyebilecekler." diye konuştu.

"Yeni üretim altyapısını ekonomiye kazandırmak istiyoruz"

Küresel şirketlerin Türkiye'de Ar-Ge faaliyetlerini yürütmelerini de arzuladıklarını anlatan Varank, "Bunun için teknoparklardaki firmalara ve özel sektörün kurduğu Ar-Ge merkezlerine sağladığımız gerçekten çok cazip imkanlar var. Yine Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı ile dünyanın önde gelen firmaları ülkemizde araştırma laboratuvarları kurabiliyor. Burada yatırımcılara, personel, danışmanlık ve genel giderleri de karşılayabilecek bir teşvik paketi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tedarik zincirini üretimle taçlandıran WABCO'nun, Ar-Ge faaliyetlerini de Türkiye'de gerçekleştirmesi için aslında her türlü altyapının hazır olduğuna dikkati çeken Varank, WABCO'ya Ar-Ge merkezi kurulması için yatırımcılara çağrıda bulundu.

Bakanlık olarak yerlileşmeye ve mevcut sanayi kapasitesini çok daha ileri seviyelere taşıyacak politikalara önem verdiklerinin altını çizen Varank, şunları kaydetti:

"Bu noktada hem vizyonu ortaya koyuyor hem de finansman konusunda yatırımcının elini rahatlatıyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu ve girişimcilik desteklerimiz vizyoner projelerimizden sadece birkaçı. Reel sektörün, sunduğumuz desteklerden azami seviyede faydalanıp yeni kapasite oluşturmasını arzuluyoruz. Tek derdimiz tıpkı bugün temelini attığımız bu tesis gibi pek çok yeni üretim altyapısını ekonomiye kazandırmak. 2023 hedeflerimize, yüksek katma değer üreten, kritik teknolojileri geliştiren ve genç nüfusunu en iyi şekilde istihdam eden bir Türkiye olarak varacağız. İşte Türkiye'nin Otomobili projesi de bu yönde attığımız stratejik adımlardan biri."

Bakan Varank, geçen ay yapılan tanıtımın yurt içinde olduğu kadar, yurt dışında da büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Halkımız bu işe güvendi, gerçekten sahiplendi. Bu girişimi sadece bir otomobil projesi olmanın ötesine taşıyan, beraberinde getirdiği mobilite ekosistemini çok önemsiyoruz. Artık otomobiller 5G teknolojisinin çığır açıcı etkisiyle hem tüm yaşam alanlarıyla hem de etrafındaki nesnelerle bağlantılı ve etkileşimli olacak. Biz de bu fırsatı gördük ve çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu noktada tedarik sanayimizin de sektörde gelişen yeni trendleri yakından takip etmesi, üretim yapısında çeşitliliğe gidecek mekanizmaları kurgulaması, hatta bu alanda çalışan start-up'larla iş birliği içinde olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından WABCO Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jacques Esculier ve WABCO Türkiye Genel Müdürü Kazım Eryılmaz, Bakan Varank'a plaket takdim etti.

Daha sonra inşaat alanındaki firma temsilcileriyle canlı bağlantı gerçekleştiren Bakan Varank ve protokol üyeleri, temsili butona basarak fabrikanın temelini attı.