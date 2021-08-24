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Bakan Varank: 2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni açıklıyor.
Bakan Varank: 2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik" dedi.

Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da yeni 'unicorn'lar çıkaracağız. Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik."

Kaynak: Haber Kaynağı
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