Bakan Varank: 280 işletmenin ihracatını sadece bir yılda 64 milyon dolar artırdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Beraber çalıştığımız 280 işletmenin ihracatını sadece bir yılda 64 milyon dolar artırdık" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakanlığa bağlı Trakya Kalkınma Ajansı, bölgenin potansiyelini harekete geçirerek Trakya'yı dünya ile rekabet eden bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda 2019’da kurulan DTİM, firmaların hedef ülke ve müşterilere ulaşmasında ihracat desteği sağlıyor. Trakya Kalkınma Ajansı ile Trakya’da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliğinde kurulan platformda firmalara 5 farklı alanda hizmet paketi sunuluyor. En fazla danışmalık ve hedef müşteri araştırması hizmeti veren DTİM'den bu güne kadar 280 firma, 355 farklı hizmet aldı. DTİM'den hizmet alan firmalar, 2019-2020 yılları arasında ihracatlarını yaklaşık 64 milyon dolar arttırdı. DTİM'in 2021 hedefi de 80 milyon dolar.

'64 MİLYON DOLAR ARTIRDIK'

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgesel kalkınma için model projeler geliştiriyoruz. Trakya'da kurduğumuz Dış Ticaret İstihbarat Merkezi (DTİM) ile hiç ihracat yapmamış ya da pazarını büyütmek isteyen firmalara destek oluyoruz. Beraber çalıştığımız 280 işletmenin ihracatını sadece bir yılda 64 milyon dolar artırdık" dedi.

'FİRMALARIMIZA HİZMET VERMEYE BAŞLADIK'

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, ihracatın artırılması ve Türkiye'de üretilmeyen ürünlerin ithalatının azaltılması hedefiyle DTİM'i kurduklarını belirterek, "Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çorlu ve Çerkezköy’deki odalarımızda uzman arkadaşlarımızı yetiştirdik. Trakya bölgesinde ihracat yapmak isteyen veya yeni ülkelere açılmak isteyen firmalarımıza hizmet vermeye başladık" dedi.

Şahin, Çerkezköy'de ve Çorlu'da metal ve cam üzerine çalışan bir şirketin İngiltere'ye ve Avrupa Birliği'ne ihracat yaptığını söyleyerek, "Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesindeki Asyaport Limanı'ndan dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyoruz. Edirne'de firmalarımız Yunanistan'a zeytin, zeytinyağı ve ayçiçeği gönderiyor" ifadesini kullandı.