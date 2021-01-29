  • BIST 1.488
  • Altın 436,598
  • Dolar 7,3276
  • Euro 8,8808
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 1 °C
»

Bakan Varank: 29 bin 361 kişilik ilave istihdamın önünü açtık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Aralıkta 1181 teşvik belgesi düzenleyip, 28,1 milyar liralık sabit yatırımın ve 29 bin 361 kişilik ilave istihdamın önünü açtık." dedi.
Bakan Varank: 29 bin 361 kişilik ilave istihdamın önünü açtık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aralık 2020 ve geçen yıla ilişkin yatırım teşvik belgesi verilerini açıkladı.

Yatırımların hız kesmediğine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Aralık ayında 1181 teşvik belgesi düzenleyip, 28,1 milyar liralık sabit yatırımın ve 29 bin 361 kişilik ilave istihdamın önünü açtık. Yıl toplamında yatırım talebi, bir önceki yılın yüzde 25 üzerinde. Reform gündemimizle 2021 çok daha iyi olacak inşallah."

Varank'ın paylaşımında yer alan infografiğe göre, Aralık 2020'de düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırımların yüzde 73,4'ünü imalat, yüzde 13,2'sini hizmetler, yüzde 9,4'ünü enerji, yüzde 2,1'ini tarım ve yüzde 1,9'unu madencilik sektörü oluşturdu.

Yatırımların bölgelere göre dağılımı incelendiğinde de en fazla yatırımı yüzde 48,7'lik pay ile 1. Bölge'nin çektiği görüldü.

Geçen yıl, bir önceki yılın aynı dönemine göre düzenlenen yatırım teşvik belgesi sayısında yüzde 86, belgelerde öngörülen istihdam sayısında yüzde 49 ve sabit yatırım tutarında yüzde 25 artış yaşandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FAST Sisteminde işlem üst limiti 1000 TL’ye yükseltildi29 Ocak 2021 Cuma 10:43
  • Bakan Dönmez: Çin'e ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz29 Ocak 2021 Cuma 10:34
  • Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor29 Ocak 2021 Cuma 09:54
  • Bakan Selçuk duyurdu: İlave tediyeler bugün hesaplara yatıyor29 Ocak 2021 Cuma 09:51
  • Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor29 Ocak 2021 Cuma 09:28
  • Gıda Komitesi bu akşam toplanıyor28 Ocak 2021 Perşembe 16:01
  • Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Ocak haftasında 117,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı28 Ocak 2021 Perşembe 15:18
  • Kastamonu'nun 'beyaz altın'ında ekim dönemi başladı28 Ocak 2021 Perşembe 15:18
  • Wood Mackenzie: Küresel petrol talebi 2021'de günlük 6,3 milyon varil artacak28 Ocak 2021 Perşembe 15:12
  • Rusya'ya gidecek ilk ihracat blok treni yarın Ankara'dan yola çıkacak28 Ocak 2021 Perşembe 15:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti