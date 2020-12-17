Bakan Varank: 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferansla katıldığı TÜBİTAK COVİD-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Dünyada çalışılan farklı aşı teknolojilerinin tamamına ve hatta daha yenilikçi yöntemlere COVID-19 Türkiye Platformu tarafından da çalışıldı" dedi.

Bakan Varank, "Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda." diye konuştu.

Varank, "Ekosistemimizdeki 13 aşı adayı Dünya Sağlık Örgütünün listesinde. Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "Türkiye aşı üretim kapasitesini de geliştirdi. Tekirdağ, Kocaeli ve Adıyaman'da 3 firma, 160 milyon doz aşı üretebilecek kapasiteye sahip." dedi.