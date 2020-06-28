Bakan Varank: 65 yaş üstü için hazırlanan 'hijyen paketleri' 5,5 milyon kişiye ulaştırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, özel sektörün katkılarıyla 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik hijyen paketlerinin hazırlanıp ülke geneline dağıtımının yapıldığı operasyon merkezine moral ziyareti gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul ve Ankara'dan başlamak üzere 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz maske ve kolonya dağıtılacağını açıklamıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "imece usulüyle" gerçekleştirdiği organizasyonla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunun da bulunduğu hijyen paketleri, nisan ayından itibaren 65 yaş üstü vatandaşlara teslim edilmeye başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, paketlerin hazırlanıp ülke geneline dağıtımının yapıldığı Amazon Türkiye'nin Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki operasyon merkezine moral ziyareti gerçekleştirdi.

Varank'a ziyaretinde Amazon Türkiye Genel Müdürü ve Türkiye Temsilcisi Atilla Yerlikaya, Amazon Türkiye'nin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Hakan Karadoğan ile CEVA Lojistik Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Fuat Adoran eşlik etti.

Faaliyetleri yerinde takip eden Varank, kamu bütçesi harcanmadan tamamen özel sektörün katkılarıyla gerçekleştirilen projeye ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Varank, ziyaret sırasında maske ve kolonyaların paketlenmesine yardım etti, 3 aydır aralıksız çalışan işçilere baklava ikramında bulundu.

"Şimdiye kadar 5,5 milyon vatandaşımıza bu kitleri ulaştırdık"

Bakan Varank, dünyayı etkisine alan bir salgınla mücadele edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu salgınla nasıl mücadele edeceğimizin adımlarını hükümet olarak tek tek belirledik ve bu adımları atmaya başladık. Bu manada özellikle kişisel hijyen ve kişisel korucuyu tedbirlere dikkat etmek çok önemli."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş üstü vatandaşların evlerine maske, kolonya dağıtılmasıyla ilgili talimatını yerine getirmek üzerine Bakanlık olarak paydaş bakanlıklar ve kurumlarla çalışma başlattıklarını belirten Varank, şöyle devam etti:

"Bu çalışmada, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bir kit teslim ediyoruz. Bu kitin içerisinde kolonya, maske ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza dönük bir mesajı var. Bu virüsle nasıl mücadele ettiğimize, bu dönemde risk grubundaki vatandaşlarımızın kendilerine dikkat etmesiyle ilgili bir mesaj. Biz bu mesajı, her bir vatandaşımıza teslim etmek üzere yola çıktık. 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki bütün 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bunlar ulaşacak. Tahminen 6 milyon vatandaşımız var. 5,5 milyonuna şimdiden ulaştırmış olduk."

"KKTC'ye de gönderdik"

Varank, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de (KKTC) talep geldiğini aktararak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesiyle oradaki yaşlılarımıza da bu kitlerden gönderdik. Bu mesajların, bu hediyelerin vatandaşlarımıza ulaşıyor olması bizler açısından çok memnuniyet verici. Çok güzel geri dönüşler aldık. Kendilerinin hatırlanıyor olması, ufak da olsa hediyelerden kullanabilmeleri gerçekten bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Merkezde günlük 100-150 bin hijyen paketi hazırlanıyor

Operasyonda İçişleri, Milli Savunma ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının büyük desteğini gördüklerini belirten Varank, organize sanayi bölgelerinin de bu kampanyaya katıldıklarını, Amazon Türkiye'nin özellikle lojistik açıdan çok büyük bir iş çıkardığını vurguladı.

Varank, 5,5 milyon vatandaşın kapısına kadar gidip bu kitleri ulaştırabilmenin kolay bir operasyon olmadığına işaret ederek, kendileriyle hareket eden bütün bakanlık ve kurumlara teşekkürlerini iletti.

Merkezde 3 vardiya halinde çalışan işçilerin emeklerine de dikkati çeken Varank, "Bugün de burada çalışan emekçi kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Onların yakında bitecek çalışmalarını yerinde gördük. Onların da böyle güzel bir işe vesile olmaları, bizim açımızdan çok mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu.

Amazon Türkiye'nin Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki operasyon merkezinde 3 vardiya halinde 24 saat mesai ile çalışılıyor, 270 çalışan günlük 100-150 bin arası hijyen paketi hazırlıyor.

Türkiye'ye buradan dağıtım yapılırken, illerde valiliklerin koordinasyonunda vefa sosyal destek grupları, 65 yaş üstü vatandaşların kapılarına giderek hijyen paketlerini teslim ediyor.