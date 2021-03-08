  • BIST 1.548
  • Altın 412,874
  • Dolar 7,5722
  • Euro 8,9925
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 6 °C
»

Bakan Varank açıkladı akıllı telefon test üretimi başladı

Bakan Mustafa Varank, Çinli dev akıllı telefon markası Oppo'nun İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başladığını açıkladı.
Bakan Varank açıkladı akıllı telefon test üretimi başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli dev akıllı telefon markası Oppo'nun İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başladığını açıkladı.

Bakan Varank, "Gerekli yatırım ortamını oluşturmak için Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yoğun gayret gösteriyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan kazanır.

OPPO fabrikasının tam kapasite üretime geçmesiyle yaklaşık 1000 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlık'tan kısıtlama açıklaması08 Mart 2021 Pazartesi 10:53
  • Türkiye'den Bangladeş'e KAPLAN satışı08 Mart 2021 Pazartesi 10:50
  • Bakan Varank açıkladı akıllı telefon test üretimi başladı08 Mart 2021 Pazartesi 10:47
  • İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı08 Mart 2021 Pazartesi 10:46
  • Van'da korkutan deprem08 Mart 2021 Pazartesi 10:40
  • Bakan Varank: Oppo'nun Tuzla'da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başlandı08 Mart 2021 Pazartesi 10:21
  • Siirt'te PKK'lı teröristlerin kayalıklara gizlediği el bombası ve mühimmat ele geçirildi08 Mart 2021 Pazartesi 10:20
  • İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı08 Mart 2021 Pazartesi 10:20
  • Türkiye'den Ekvator Ginesi'ne mühimmat deposunda meydana gelen patlamalar nedeniyle taziye mesajı08 Mart 2021 Pazartesi 09:54
  • Türkiye ve dünya gündemi08 Mart 2021 Pazartesi 09:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti