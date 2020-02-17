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Bakan Varank açıkladı: Genç girişimcilere 200 bin TL hibe edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı 2020'nin yeni çağrısı için başvuruların 28 Şubat'ta sona ereceğini belirterek, programa kabul edilenlere 200 bin TL'ye kadar hibe vereceklerini söyledi.
Bakan Varank açıkladı: Genç girişimcilere 200 bin TL hibe edilecek

Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) 69. Aylık Toplantısı'nda yaptığı konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı 2020'nin yeni çağrısı için başvuruların 28 Şubat'ta sona ereceğini hatırlattı.

Mustafa Varank, "Programa kabul edilenlere, 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz. Gençler, böylelikle teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini, somut işlere dönüştürebiliyor" dedi.

Bakan Varank sözlerine şöyle devam etti:

"Bir diğer vizyoner politikamız da firmalara sunduğumuz sermaye desteği. Bunun için 750 milyon TL'lik kaynağı harekete geçirecek 2 yeni fon kurduk. Bu fonlar, teknolojiye, sanayiye ve yeniliğe yatırım yapacak. Bu fonlar, yatırımlarınıza ortak olup, sizi bankalara faiz ödemekten ya da kredi borcuna girmekten kurtaracak. KOBİ’ler, yenilikçi işletmeler ve iş kurmak isteyenler mutlaka bu fırsatı da değerlendirmeli."

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