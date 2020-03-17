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Bakan Varank: Aşıya odaklandık, ümitliyiz

Bakan Mustafa Varank, "Türkiye'de çok yetkin bilim insanlarımız var. Spesifik olarak aşıya odaklandık. Buradaki yenilikçi fikirlerden netice alacağımız konusunda ümitliyiz" dedi.
Bakan Varank: Aşıya odaklandık, ümitliyiz

Bakan Varank, bakanlık binasında düzenlenen, 'Aşıya yönelik Ar-Ge Projeleri Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı öncesi açıklamada bulunan Bakan Varank, bugün Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) enstitüleri, ulusal araştırma merkezleri, araştırma altyapıları ve üniversitelerden bilim insanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi. Bakan Varank, "Aşı geliştirme alanında ülkemizde yürütülen faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde atacağımız adımları birlikte değerlendireceğiz. Koronavirüs tehdidine karşı ilk günden itibaren teyakkuz halindeyiz. Sağlık Bakanlığımız tam bir seferberlik halinde bu salgın riskini kontrol altında tutmak için çalışıyor. Sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle gayret gösteriyorlar. Bu anlamda bilim insanlarımız da kapasite ve yeteneklerini, bu global tehdidi yenmek için kullanıyor" dedi.

98 PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK

Bakan Varank, aşı ve tanı kiti geliştirme konusundaki ilk toplantıyı virüsün sadece Çin sınırları içindeyken yaptıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"O günden bu yana üniversitelerimiz ve araştırma altyapılarımız aşı geliştirme ve bu virüsle mücadele alanında daha odaklı, yoğun bir mesainin içine girdi. Bakanlığımız da bu araştırma geliştirme projelerini TÜBİTAK aracılığıyla fonluyor ve koordine ediyor. TÜBİTAK Araştırma Programlarıyla, biyoteknolojik ilaç ve aşı konusunda 98 projeyi hayata geçirdik. Üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız ve özel sektör, sağladığımız kaynaklardan faydalandı. Yine Teknoloji Yenilik ve Destek Programları (TEYDEB) vasıtasıyla biyoteknolojik ilaç ve aşıyla ilgili 13 firmanın 24 farklı projesini destekledik. Enstitülerimiz ve araştırma altyapılarımız gece gündüz demeksizin çalışıyorlar. Türkiye'de çok yetkin bilim insanlarımız var. Biz de Bakanlık olarak araştırmacılarımızın daima yanındayız."

'NETİCE ALACAĞIMIZ KONUSUNDA ÜMİTLİYİZ'

Bugünkü toplantıyı ilk toplantı sonrası gelişen fikirlerin ve çalışmaların takibi ile koordinasyonu için yaptıklarını ifade eden Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Spesifik olarak aşıya odaklandık. Buradaki yenilikçi fikirlerden netice alacağımız konusunda ümitliyiz. Salgın tehdidine karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlarımız yekvücut oldu. Oldukça hızlı ve etkin karar alabilen bir koordinasyon mekanizmasına sahibiz. Vatandaşlarımızın gönlü lütfen müsterih olsun ama bireysel önlemlerini ihmal etmesinler. Altını çizerek tekrar vurgulamak istiyorum ki; vatandaşlarımız resmi açıklamalar dışında hiçbir kaynağa itibar etmesinler."

Koronavirüse karşı aşı geliştirme toplantısına Bakan Varank'ın yanı sıra Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkan Vekili Serkan Topaloğlu, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ercüment Karasulu, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Akbulut, Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özeren, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmet Gürhan, TÜBİTAK-MAM'dan Prof. Dr. Şaban Tekin ve Hivda Ulbegi Polat, TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu'ndan Mustafa Ay, Tuğçe Ersöz ve Haşim Toslak katıldı.

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