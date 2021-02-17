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Bakan Varank, Azerbaycanlı mevkidaşı Nabiyev ile görüştü

Bakan Varank'ın, Azerbaycanlı mevkidaşı Nabiyev ile görüşmesinde, uzay ve raylı sistem teknolojileri alanlarındaki iş birliği fırsatlarının yanı sıra ortak gemi inşası gibi konular ele alındı.
Bakan Varank, Azerbaycanlı mevkidaşı Nabiyev ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev ile bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Varank ile Nabiyev, uzay teknolojileriyle raylı sistem teknolojileri alanlarında iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

İki bakan, Türkiye ile Azerbaycan arasında taşımacılıkta maliyetlerin düşürülmesi amacıyla raylı ulaşım sistemlerine ağırlık verilmesinin yanı sıra ortak gemi üretimi konularını görüştü.

Görüşmede ayrıca TEKNOFEST'in Bakü'de düzenlenip düzenlenemeyeceği konusunda görüş alışverişinde bulunulurken, Azerbaycan'da ortak teknoparklar açılması ve Deneyap atölyelerinin uygulanması gibi konular da ele alındı.

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