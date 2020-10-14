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Bakan Varank: Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz." dedi.
Bakan Varank: Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü kapsamında standardizasyon konusunda güncel gelişmelerin değerlendirileceği seminerde video konferans yoluyla konuşuyor. 

Varank, "Sanayileşme İcra Komitesi ile mevcut kabiliyetlerimizi daha üst basamaklara taşıyacak küresel rekabetin vazgeçilmez bir oyuncusu olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, "Sanayileşme İcra Komitesi ile mevcut kabiliyetlerimizi daha üst basamaklara taşıyacak küresel rekabetin vazgeçilmez bir oyuncusu olacağız." diye konuştu.

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