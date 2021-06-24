Bakan Varank, darbedilen basın mensubunu ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki kaçak yapılara ilişkin, "Milletin temsilcisi böyle bir imar yolsuzluğu, hazine arazisi işgali yapamaz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülerken darbedilen basın mensubunu ziyaret etti.

Bakan Varank, saldırıya uğrayan İHA muhabiri Mustafa Uslu'yu Darıca ilçesindeki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Varank, olaya ilişkin görüntüleri izlediğini belirterek, "Kanlar içinde görünce çok üzüldüm." dedi.

Uslu'ya kırılan drone yerine yenisini hediye edeceğini söyleyen Varank, şöyle konuştu:

"Gerçekten böyle alçakça bir şey olamaz. Hem ortada bir ahlaksızlık var hem bir usulsüzlük var. Bunu çeken gazeteciye de şiddet uygulamak gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Normalde basın örgütlerinin ayağa kalması lazım. Gerçekten insan üzülüyor. Bir partinin grup başkanvekilinden bahsediyoruz. Ortada bir imar yolsuzluğu var, açık seçik şekilde yolsuzluk yapılmış, onun üstüne hazine arazileri işgal edilmiş, milletin malı işgal edilmiş. Şimdi çok yüzsüzce bu işleri yapan insanlar, bu usulsüzlüğü yapıp kendi yerini kendi yıkmıyor, onu da devlet gidip yıkmak zorunda kalıyor mahkeme kararı sonrasında.

Bir partinin grup başkanvekili bir imar yolsuzluğu yapıp hazine arazisini işgal edip ondan sonra da adamlarına bir gazeteciyi dövdürüyor. Baktım, kuru bir özür dilemiş. Bu öyle özürle geçiştirilecek bir konu değil. Ne diyorlar bir konu gündeme geldiğinde 'İktidar istifa etsin.' Bu istifa müessesi sadece iktidar için geçerli değil. Milletin temsilcisi böyle bir imar yolsuzluğu, hazine arazisi işgali yapamaz. Bunu yapanın o Mecliste yeri yoktur."

"Bu işin her türlü takipçisi olacağız"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısına da değinen Varank, "Senden hiç bahsetmiyorlar. Böyle geçiştirmekle oluyor mu? Bence burada hesap vermesi gerekenler var. Bu hesabı da milletimizin sorması lazım. Böyle bir şey olmaz. Biz de takipçisi olacağız. İnşallah size her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Varank, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanının Kocaeli'de yapacağı ziyaret ve toplantılara katılmak üzere kente geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Gelirken dedim ki Mustafa'ya mutlaka uğramam lazım. Bu işin her türlü takipçisi olacağız. Bunu tekrar vurgulamamız lazım, yani bir imar yolsuzluğunu bir partinin grup başkanvekili yapıp sadece ben bunun takipçisi olacağım, 'özür diliyorum'la geçiştiremez. Bunun bedelini ödemesi lazım. Genel başkanının da bedelini ödemesi lazım. Bir yolsuzluk yapıyorsun, üstüne şiddet uyguluyorsun. Bunun altından kalkmamaları lazım, bunun hesabını vermeleri lazım. Genel başkanları, bu işin gereğini yapmıyorsa o da bu işin sorumlusudur. Böyle bir adamı ya partinde tutmayacaksın ya da milletvekilliğinden istifasını isteyeceksin. Bu gerçekten kabul edilebilir şey değil. Büyük geçmiş olsun."

Varank, 25 Eylül'de düğünü olduğunu söyleyen Uslu'ya, "25 Eylül'de düğüne geliyoruz inşallah." dedi.

Olay anını anlatan Uslu da saldıranların öldürme niyetinde olduğunu, kafasına çok kez tekme atıldığını, jandarmayı görünce grubun eylemini sonlandırdığını kaydetti.

Anne Songül ve baba Salim Uslu da çocuklarını kanlar içinde görünce büyük üzüntü ve panik yaşadıklarını anlattı.