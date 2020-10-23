Bakan Varank: Dünya, hayatını kaybeden masum Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı sağır ve dilsiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına yönelik, "Maalesef dünya 30 yıllık bu işgale, orada hayatını kaybeden sivil ve masum Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı sağır ve dilsiz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına yönelik, "Hemen yanı başımızda Azerbaycanlı kardeşlerimiz büyük bir mücadelenin içindeler. Maalesef dünya 30 yıllık bu işgale, orada hayatını kaybeden sivil ve masum Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı sağır ve dilsiz." dedi.

Bakan Varank, "Tüm dünya arkasını dönse de Türkiye Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecek. Azerbaycanlı kardeşlerimize hangi desteği nasıl vermemiz gerekiyorsa eksiksiz ve istisnasız desteği vereceğiz. Biz tek millet, iki devletiz. Tüm dünya bunu öğrenecek." diye konuştu.