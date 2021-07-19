Bakan Varank duyurdu: İnsansız uzay aracının tasarımına başlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, SORS’un Sinop’ta yapılan fırlatma testine katıldı.
Adım adım Ay misyonuna yaklaştıklarını kaydeden Bakan Varank, insansız uzay aracının tasarımına başladıklarını açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, SORS’un Sinop’ta yapılan fırlatma testine katıldı.
Adım adım Ay misyonuna yaklaştıklarını kaydeden Bakan Varank, insansız uzay aracının tasarımına başladıklarını açıkladı.
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