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Bakan Varank: İlk 6 aydaki sabit yatırım tutarı 2020'ye kıyasla yüzde 6,9 daha fazla

Bakan Varank, özel sektörün yatırımlarına tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "İlk 6 aydaki sabit yatırım tutarı 2020'ye kıyasla yüzde 6,9 daha fazla." ifadelerini kullandı.
Bakan Varank: İlk 6 aydaki sabit yatırım tutarı 2020'ye kıyasla yüzde 6,9 daha fazla


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan haziranda düzenlenen yatırım teşvik belgelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özel sektörün yatırımlarına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Özel sektör yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Haziran 2021 döneminde düzenlediğimiz 1036 teşvik belgesi ile 22 bin 195 kişilik ilave istihdam oluşturacak 17 milyar lirayı bulan yatırımı destekleyeceğiz. İlk 6 aydaki sabit yatırım tutarı 2020'ye kıyasla yüzde 6,9 daha fazla."

Yapılacak yatırımların yüzde 79,6'sı imalat sanayisinde
Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği infografikte yapılacak yatırımların yüzde 79,6'sının imalat sanayisinde, yüzde 10,6'sının hizmetler, yüzde 4,4'ünün madencilik, yüzde 2,9'unun tarım ve yüzde 2,5'inin enerji sektörlerinde olduğuna işaret edildi.

Yatırımların bölgelere göre dağılımına bakıldığında en fazla yatırımı yüzde 35 ile 1. Bölge ve yüzde 26,8 ile 6. Bölge'nin çektiği görülürken buraları yüzde 12,9 ile 2. Bölge, yüzde 11,3 ile 3. Bölge, yüzde 7,1 ile 4. Bölge ve yüzde 6,9 ile 5. Bölge izledi.

İnfografikte ayrıca yatırım talebine ilişkin bu yılın ilk 6 ayı ile 2020'nin aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaya da yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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