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Bakan Varank: İmalat sanayisi 2020 yılının 4'üncü çeyreğinde GSYH'ye en çok katkı sağlayan sektör oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İmalat sanayisi, 2020 yılının 4'üncü çeyreğindeki yüzde 10,5'lik büyümeyle GSYH'ye en çok katkı sağlayan sektör oldu." ifadesini kullandı.
Bakan Varank: İmalat sanayisi 2020 yılının 4'üncü çeyreğinde GSYH'ye en çok katkı sağlayan sektör oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2020 yılı ve yılın 4'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin imalat sanayisi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ettiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"İmalat sanayisi, 2020 yılının 4'üncü çeyreğindeki yüzde 10,5'lik büyüme ile GSYH'ye en çok katkı sağlayan sektör oldu. En güzel tarafı ise üretimdeki artışın istihdama da yansıması. Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı imalat sanayi istihdamı 325 bin artarak Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 yükselişle 4 milyon 99 bin kişiye ulaştı."

Varank, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 38,7’lik güçlü artış gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Bu durum, imalat sanayisinin önümüzdeki dönemde büyümeye devam edeceğinin göstergesi. Teşvik ve desteklerimizin karşılığını görmek bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank paylaşımında, GSYH, imalat sanayii GSYH ve makine-teçhizat yatırımlarının yıllık değişimleriyle imalat sanayisi istihdamının yer aldığı infografiklere de yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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