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Bakan Varank milli sporcuyla bilek güreşi yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü etkinliğinde kendisini bilek güreşine davet eden milli sporcu Abdüssamet Ocakoğlu’na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı işaret etmişti.
Bakan Varank milli sporcuyla bilek güreşi yapacak

Bakan Varank, gazetecilerin bu davete ilişkin sorularını yanıtlarken, GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamında “Mezopotamya” markasının tanıtım programı için pazar günü Şanlıurfa’ya gideceğini söyledi.

ESPRİLİ YANIT

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’ndeki lansmandan sonra Balıklı Göl’de Ocakoğlu ile bilek güreşi yapacağını belirten Varank, “Herhalde bakanı yenmez diye düşünüyorum” dedi. Varank, gencin valiyle de bilek güreşi yapacağını kaydederek “Vali biliyorsunuz Cumhurbaşkanının temsilcisi, bakanın öyle bir şeyi yok” diye konuştu.

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