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Bakan Varank: Oppo'nun Tuzla'da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başlandı

Bakan Mustafa Varank, Çinli dev akıllı telefon markası Oppo'nun İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başladığını açıkladı.
Bakan Varank: Oppo'nun Tuzla'da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli dev akıllı telefon markası Oppo'nun İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başladığını açıkladı.

Bakan Varank, "Gerekli yatırım ortamını oluşturmak için Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yoğun gayret gösteriyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan kazanır." dedi.

Varank, "OPPO fabrikasının tam kapasite üretime geçmesiyle yaklaşık 1000 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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