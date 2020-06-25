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Bakan Varank: Reel sektörün güçlenmesi Türkiye'nin güçlenmesi demek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, tüketici ve sektörel güven endekslerinden sonra reel sektör güven endeksinin de güçlü bir yükseliş kaydettiğini belirterek, "Reel sektörün güçlenmesi, Türkiye'nin güçlenmesi demek." ifadesini kullandı.
Bakan Varank: Reel sektörün güçlenmesi Türkiye'nin güçlenmesi demek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, haziran ayında güzel bir haber daha geldiğini ifade ederek, reel kesim güven endeksine ilişkin grafik paylaştı. 

Tüketici ve sektörel güven endekslerinden sonra reel sektör güveninin de güçlü bir yükseliş gösterdiğini bildiren Varank, "Endeks mayısa göre 15,7 puan artarak 92,6 oldu. Reel sektörün güçlenmesi, Türkiye'nin güçlenmesi demek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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