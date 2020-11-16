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Bakan Varank: Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı,159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik." dedi.
Bakan Varank: Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, komisyonda yaptığı sunumda, "Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı,159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik." ifadelerini kullandı.

"Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi yakında açıklayacağız, Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejimiz tamamlanmak üzere." diyen Varank, "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile 2021'de açacağımız yeni çağrıyla en az 100 üst düzey araştırmacıyı Türkiye’ye getireceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Varank, "2021 yılında imalat ve ihracat merkezi konumundaki şehirlerimize yönelik Üreten Şehirler Programını başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin kanun ilgili Varank, "Bu kapsamda toplam 34 milyon liralık KOSGEB alacağını yeniden yapılandırıyoruz." dedi.

Varank, yasal metroloji kapsamında 1 milyon 200 bin ölçü aletinin, ürün güvenliği kapsamında 20 bin ürünün piyasa gözetimi ve denetimini yaptıklarını söyledi.

"Bugün itibarıyla sanayi bölgelerinde 3 bin 978 tesisin inşaatı devam ediyor. 2021'de 16 OSB ve 5 sanayi sitesi projesini tamamlayacağız." ifadelerini kullanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ekonomiden sorumlu tüm bakanlıklar, güçlü bir koordinasyon ve ekip ruhuyla çalışıyor." şeklinde konuştu.

Bakan Varank, TÜBİTAK KOVİD-19 Platformundaki bilim insanlarının, Ribavirin molekülünün hastalığın tedavisinde etkin olduğunu hayvan deneyleriyle ispatladığını belirterek, "Bilim insanlarımız Griffithsin molekülünün enfeksiyonu önleyici ve hastalarda saçılımı azaltıcı etkisini klinik öncesi deneylerde kanıtladı." dedi.

Varank, "HGK-83 (Hassas Güdüm Kiti) operasyonel kullanıma hazır. Bozdoğan ve Gökdoğan hava-hava füzelerinin uçak üzeri sertifikasyon testlerine başladık." bilgisini verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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