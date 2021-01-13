  • BIST 1.549
  • Altın 443,570
  • Dolar 7,4300
  • Euro 9,0459
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 15 °C
»

Bakan Varank: Sanayi üretimimiz piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11, aylık yüzde 1,3 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Varank: Sanayi üretimimiz piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.

Yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretiminin yıllık yüzde 11, aylık ise yüzde 1,3 artışla, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini belirten Varank, "Kasım döneminde sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk. Hedefimiz üretimdeki bu seyri 2021'de de sürdürebilmek." ifadelerini kullandı.

"Sermaye malları üretimindeki güçlü artış, yatırım iştahının devam edeceğine işaret ediyor"
Varank, Türkiye'nin, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Kasım 2020 itibarıyla Ocak 2018'den bugüne en yüksek yıllık değişim oranına ulaştığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Sanayi üretimindeki yükselişi sürükleyen en önemli faktörlerden birinin aylık yüzde 13,7'lik artışla yüksek teknoloji ürünlerinin olması oldukça önemli. Son dönemde başlattığımız yüksek teknoloji yatırım hamleleriyle, bu artışı kalıcı hale getirmek temel önceliğimiz. Sağlıklı, sürdürülebilir ve kalıcı büyüme için yüksek katma değerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde global talep artışı yaşanan dayanaklı tüketim mallarının üretiminin, kasım ayında yıllık yüzde 22,2 artarak ihracata da ciddi bir katkı sağladığını vurgulayan Varank, sermaye malları üretiminde bir önceki aya göre yaşanan yüzde 3,6'lık güçlü artışın, yatırım iştahının gelecek dönemde de devam edeceğine işaret ettiğini bildirdi.

"2021 Türkiye için sıçrama yılı olacak"
Bakan Varank, sanayi sektöründeki çeşitlendirme ve olağanüstü durumlara adaptasyon kabiliyetinin Türkiye'yi diğer ülkelerden olumlu yönde ayrıştırdığını belirterek şunları ifade etti:

"Tüm dünyada ekonomilerin tarihi daralmalar yaşadığı bir dönemde sanayimizin salgına rağmen gösterdiği bu başarı takdire şayandır. Büyümenin öncü göstergelerinden olan Sanayi Üretim Endeksi'nde ekim ve kasım aylarında gerçekleşen artış yılın son çeyreğini güçlü, 2020 yılını ise pandemi şartlarına rağmen pozitif büyümeyle tamamlayacağımıza işaret ediyor. Ekonomi yönetimi olarak tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçirmeye hazırlandığımız hukuk ve ekonomi alanındaki reformlar ve aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerle 2021 inşallah Türkiye için bir sıçrama yılı olacak."

Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, kasım ayında sanayi üretiminin yıllık değişiminde yüzde 17,9 ile Singapur ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 11 ile Türkiye, yüzde 7 ile Çin, yüzde 4,5 ile Arjantin ve yüzde 2,8 ile Brezilya takip etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'a iletti13 Ocak 2021 Çarşamba 13:51
  • Borsa rekor seviyeyi gördü13 Ocak 2021 Çarşamba 13:19
  • Benelüks ve Fransa ekonomileri Kovid-19'dan sert etkilendi13 Ocak 2021 Çarşamba 11:16
  • Turunçgillerde ihracat artışı için 'üretim sezonunun uzatılması' önerisi13 Ocak 2021 Çarşamba 11:15
  • Türkiye'de 2020'de 23 bini aşkın elektrikli ve hibrit otomobil satıldı13 Ocak 2021 Çarşamba 11:14
  • Borsa güne yükselişle başladı13 Ocak 2021 Çarşamba 11:14
  • Sanayi üretimi arttı13 Ocak 2021 Çarşamba 10:11
  • Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 11 yükseldi13 Ocak 2021 Çarşamba 10:09
  • Bakan Selçuk duyurdu: 3 binin üzerinde atama yapacağız13 Ocak 2021 Çarşamba 09:57
  • Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi13 Ocak 2021 Çarşamba 09:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti